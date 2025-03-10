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10 марта, 18:45

Растерзанного в Адлере хаски мальчика готовят к пластической операции

Мальчика, который стал жертвой нападения собак в Сочи, готовят к реконструктивно-пластической операции после выхода из искусственной комы. Об этом рассказал его отец, Валентин Королёв.

«Либо в конце этой недели, либо в начале следующей планируется пластическая операция лица, если динамика будет такая же стабильная, очищение и заживление ран будет проходить с таким же успехом. Лечение ожидается длительное, операции будут проходить не в один этап, реабилитация тоже длительная», — сказал отец мальчика ТАСС.

«Он меня слышит»: Отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Адлере
«Он меня слышит»: Отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Адлере

Напомним, что агрессивные хаски напали на школьника и разорвали ему лицо в Адлере. В это время отец ждал сына у машины и даже не подозревал о нападении псов. Мальчика доставили в местную больницу в критическом состоянии, а затем перевели в клинику в Москве. На протяжении этого времени он находился в искусственной коме. 6 марта ребёнок пришёл в сознание и смог произнести своё первое слово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Beenicebeelove

Александра Мышляева
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