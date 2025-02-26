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26 февраля, 14:28

Мальчика, на которого напали хаски, вертолётом доставили в больницу Краснодара

Девятилетнего мальчика, которому в Адлере изувечили лицо напавшие собаки, на вертолёте госпитализировали в Краснодар для оказания специализированной медпомощи, пишет РИА «Новости».

Вертолёт санитарной авиации в срочном порядке вылетел в больницу с маленьким пациентом на борту, говорится в материале. Мальчик всё ещё в тяжёлом состоянии, после выздоровления ему сделаю серию пластических операций,

В России задумались о новом законе после ЧП в Адлере, где хаски сгрызли лицо мальчика
В России задумались о новом законе после ЧП в Адлере, где хаски сгрызли лицо мальчика

Напомним, леденящая кровь трагедия произошла сегодня в адлерском селе Лесном. Писали, что девятилетний мальчик гулял с мамой и папой, когда на него набросились соседские хаски и буквально выгрызли ребёнку лицо. Однако позже отец признался, что не был в момент трагедии рядом с сыном — он ждал мальчика возле машины и даже не подозревал о нападении псов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AnBoris

Юрий Лысенко
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