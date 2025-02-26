Мальчика, на которого напали хаски, вертолётом доставили в больницу Краснодара

Вертолёт санитарной авиации в срочном порядке вылетел в больницу с маленьким пациентом на борту, говорится в материале. Мальчик всё ещё в тяжёлом состоянии, после выздоровления ему сделаю серию пластических операций,

Напомним, леденящая кровь трагедия произошла сегодня в адлерском селе Лесном. Писали, что девятилетний мальчик гулял с мамой и папой, когда на него набросились соседские хаски и буквально выгрызли ребёнку лицо. Однако позже отец признался, что не был в момент трагедии рядом с сыном — он ждал мальчика возле машины и даже не подозревал о нападении псов.