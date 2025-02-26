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26 февраля, 12:33

Две хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику в Адлере

Ребёнок, лицо которого разорвали псы в Адлере. Фото © Kub Mash

Ребёнок, лицо которого разорвали псы в Адлере. Фото © Kub Mash

Две хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику в Адлере. Как пишет Kub Mash, ребёнок в реанимации на ИВЛ.

По предварительным данным, животные напали на мальчика, когда он гулял с родителями в селе Лесном. Соседские собаки напали на школьника и буквально выгрызли часть лица. Сейчас он в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, врачи готовят его к транспортировке в Краснодар.

Появилось видео гибели 9-летней девочки, которую загрызли собаки в Ставрополе
Появилось видео гибели 9-летней девочки, которую загрызли собаки в Ставрополе

На днях в России произошла ещё одна трагедия, связанная с нападением собак. В Ставрополе стая животных растерзала девятилетнюю девочку. Школьница каталась на ватрушках с ледяной горки, когда на неё напали псы. Девочке не смог помочь даже проходящий мимо мужчина, который выстрелил в разъярённых животных. После резонансного случая хозяйку собак задержали.

Александра Вишнякова
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