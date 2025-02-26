Две хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику в Адлере
Ребёнок, лицо которого разорвали псы в Адлере. Фото © Kub Mash
Две хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику в Адлере. Как пишет Kub Mash, ребёнок в реанимации на ИВЛ.
По предварительным данным, животные напали на мальчика, когда он гулял с родителями в селе Лесном. Соседские собаки напали на школьника и буквально выгрызли часть лица. Сейчас он в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, врачи готовят его к транспортировке в Краснодар.
На днях в России произошла ещё одна трагедия, связанная с нападением собак. В Ставрополе стая животных растерзала девятилетнюю девочку. Школьница каталась на ватрушках с ледяной горки, когда на неё напали псы. Девочке не смог помочь даже проходящий мимо мужчина, который выстрелил в разъярённых животных. После резонансного случая хозяйку собак задержали.