Две хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику в Адлере. Как пишет Kub Mash, ребёнок в реанимации на ИВЛ.

По предварительным данным, животные напали на мальчика, когда он гулял с родителями в селе Лесном. Соседские собаки напали на школьника и буквально выгрызли часть лица. Сейчас он в больнице в стабильно тяжёлом состоянии, врачи готовят его к транспортировке в Краснодар.