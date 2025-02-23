«Каталась с горки»: Стая бездомных собак загрызла девятилетнюю девочку в Ставрополе

В Ставрополе от нападения стаи бездомных собак погибла девятилетняя девочка. Трагедия произошла, когда она каталась на ватрушках с ледяной горки, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, собаки напали на девочку на окраине города, за улицей Чапаева. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства инцидента будут установлены, отметил Владимиров.

«Глубоко соболезную родным ребёнка. Случай вопиющий. Все муниципалитеты должны на него отреагировать. В том числе, проверить, как уполномоченные на работу с бездомными животными организации выполняют свои обязанности», — написал глава региона в телеграм-канале.