Бродячие собаки напали на 10-летнюю девочку в Хабаровском крае

В Николаевске-на-Амуре возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бездомных собак на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.

Инцидент произошёл 10 февраля на улице Владивостокской. Пострадавший ребёнок был госпитализирован, ей оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту межрайонный следственный отдел возбудил дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Следственные органы проверяют действия должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан и контроль над бездомными животными. Также принимаются меры по отлову агрессивных собак.

По данным прокуратуры, девочка находится в тяжёлом состоянии. Надзорное ведомство проверит эффективность работы местных властей в сфере отлова бездомных животных, а также изучит законность расходования бюджетных средств на эти цели.

Место, где бродячие собаки напали на 10-летнюю девочку. Видео © Telegram / Прокуратура Хабаровского края