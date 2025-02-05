Свыше десятка бродячих псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском

Сообщается, что в селе Монгохто бродячие псы терроризируют местное население. Мужчина шёл по своим делам мимо магазина «Сказка», как вдруг на него стали бросаться бездомные животные. Он отделался разорванной одеждой и испугом. Местные жители заявляют, что псов подкармливает местная пенсионерка, посему они околачиваются возле домов. В декабре дворняжки уже бросались на детей.