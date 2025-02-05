Свыше десятка бродячих псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском
В Хабаровском крае стая из 12 бродячих собак набросилась на прохожего
В Хабаровском крае стая бродячих собак набросилась на 45-летнего мужчину. Об инциденте рассказывает телеграм-канал Amur Mash.
Бродячие собаки набросились на мужчину. Видео © Telegram / Amur Mash
Сообщается, что в селе Монгохто бродячие псы терроризируют местное население. Мужчина шёл по своим делам мимо магазина «Сказка», как вдруг на него стали бросаться бездомные животные. Он отделался разорванной одеждой и испугом. Местные жители заявляют, что псов подкармливает местная пенсионерка, посему они околачиваются возле домов. В декабре дворняжки уже бросались на детей.
Ранее в Новосибирске около мусорного полигона «Левобережный» стая бродячих собак насмерть загрызла женщину. Потерпевшая погибла от рваных ран головы и тела. Местные жители неоднократно жаловались на агрессивных бездомных животных, однако власти никак не откликались. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
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