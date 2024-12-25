Бабулю под Хабаровском растерзали не бродячие, а домашние собаки соседа
В Хабаровском крае пожилую женщину загрызла не стая бродячих собак, а двое домашних псов, пишет Amur Mash. Сейчас активисты уже отловили агрессивных животных и заперли в клетку. По словам очевидцев, на мордах собак найдены следы запёкшейся крови.
Собаки, которые загрызли женщину под Хабаровском. Видео © Telegram / Amur Mash
По предварительной информации, псы принадлежат одному из жителей посёлка и находились на самовыгуле. На пенсионерку они набросились возле её дома и загрызли в считанные минуты.
Как сообщалось, стая собак насмерть загрызла пенсионерку в посёлке Октябрьский Хабаровского края. Бездыханное тело 68-летней женщины обнаружили в сугробе прямо на улице. Прокуратура региона инициировала проверку расходования средств, выделяемых на отлов и содержание бездомных животных.
Telegram / Amur Mash