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25 декабря, 12:16

Бабулю под Хабаровском растерзали не бродячие, а домашние собаки соседа

В Хабаровском крае пожилую женщину загрызла не стая бродячих собак, а двое домашних псов, пишет Amur Mash. Сейчас активисты уже отловили агрессивных животных и заперли в клетку. По словам очевидцев, на мордах собак найдены следы запёкшейся крови.

Собаки, которые загрызли женщину под Хабаровском. Видео © Telegram / Amur Mash

По предварительной информации, псы принадлежат одному из жителей посёлка и находились на самовыгуле. На пенсионерку они набросились возле её дома и загрызли в считанные минуты.

Свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска
Свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска

Как сообщалось, стая собак насмерть загрызла пенсионерку в посёлке Октябрьский Хабаровского края. Бездыханное тело 68-летней женщины обнаружили в сугробе прямо на улице. Прокуратура региона инициировала проверку расходования средств, выделяемых на отлов и содержание бездомных животных.

Обложка ©

Telegram / Amur Mash

Татьяна Миссуми
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