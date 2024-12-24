Стая собак насмерть загрызла пенсионерку под Хабаровском

Бездыханное тело 68-летней женщины обнаружили в сугробе в одном из сёл Хабаровского края. Предположительно, пенсионерку загрызли бродячие собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Ранним утром 24 декабря 2024 года в посёлке Октябрьский Ванинского района обнаружен труп женщины 1956 года рождения со следами укусов животных», — отметили в надзорном органе.

Место происшествия. Фото © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, для координации расследования прибыл прокурор района Константин Савин. Устанавливаются точные причины и обстоятельства гибели женщины.

Прокуратура Хабаровского края также инициировала проверку расходования средств, выделяемых на отлов и содержание бездомных животных. Ведомство оценит, насколько добросовестно подрядные организации выполняют свои обязанности.