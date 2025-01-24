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24 января, 10:41

Стая бродячих собак насмерть растерзала женщину в Новосибирске

В Новосибирске стая бродячих собак загрызла женщину, возбуждено уголовное дело

Бездомные собаки насмерть загрызли женщину в Новосибирске. Фото © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Бездомные собаки насмерть загрызли женщину в Новосибирске. Фото © Telegram / СУ СК России по Новосибирской области

Около мусорного полигона «Левобережный» стая бродячих собак насмерть загрызла женщину. Потерпевшая скончалась от рваных ран головы и тела. Местные жители неоднократно жаловались на агрессивных бездомных животных, однако власти никак не реагировали на жалобы. Возбуждено уголовное дело по статье халатность.

Бездомные собаки насмерть загрызли женщину в Новосибирске. Фото © Telegram / КП - Новосибирск

«На место происшествия незамедлительно выехали и следователи следственного отдела по городу Обь, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области. В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак»,сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Ранее две агрессивные собаки в Химках напали на трёх человек, одного пришлось госпитализировать. Вызванная служба кинологов на место так и не приехала. Местным жителям и сотрудникам Росгвардии пришлось самостоятельно обезопасить двор.

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Полина Никифорова
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