Стая бродячих собак насмерть растерзала женщину в Новосибирске

Около мусорного полигона «Левобережный» стая бродячих собак насмерть загрызла женщину. Потерпевшая скончалась от рваных ран головы и тела. Местные жители неоднократно жаловались на агрессивных бездомных животных, однако власти никак не реагировали на жалобы. Возбуждено уголовное дело по статье халатность.

Бездомные собаки насмерть загрызли женщину в Новосибирске. Фото © Telegram / КП - Новосибирск

«На место происшествия незамедлительно выехали и следователи следственного отдела по городу Обь, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области. В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак», — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.