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9 января, 20:50

Две агрессивные собаки вогнали в страх жителей ЖК в Химках, напав на трёх человек

360.ru: Жители ЖК в Химках спаслись от агрессивных собак, закрыв их в подъезде

В жилом комплексе «Маяк» в подмосковных Химках дворовая стая собак атакует местных жителей. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 360.ru.

«Нападают две агрессивные собаки. Одна похожа на волка, вторая — белая, пушистая, породу не могу сказать. Я успела заснять, как на второго человека, который вышел с кошкой гулять, напали эти собаки и укусили ему руку», — сообщила изданию местная жительница.

Нападения собак в Химках. Видео © Telegram / 360.ru

На место происшествия ночью вызвали кинологов, но специалисты так и не приехали. Тогда жильцы совместно с сотрудниками Росгвардии решили обезопасить двор самостоятельно. Собаки были загнаны в подъезд одного из домов на улице Кудрявцева, где их удалось заблокировать. Дверь подъезда заперли наручниками, чтобы исключить возможность проникновения людей как снаружи, так и изнутри. Это было временное решение до приезда специалистов.

Камеры наблюдения зафиксировали несколько инцидентов с участием агрессивных псов. По предварительным данным, пострадали минимум трое, включая охранника жилого комплекса. Позже специалисты прибыли на место и вывезли животных.

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Ранее в Хабаровском крае обнаружили тело пожилой женщины в сугробе, которую загрызла стая собак. Следствие подозревало бродячих псов, но позже выяснилось, что животные принадлежали соседу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / The Len

Тимур Хингеев
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