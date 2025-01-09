Две агрессивные собаки вогнали в страх жителей ЖК в Химках, напав на трёх человек

В жилом комплексе «Маяк» в подмосковных Химках дворовая стая собак атакует местных жителей. Одного из пострадавших пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 360.ru.

«Нападают две агрессивные собаки. Одна похожа на волка, вторая — белая, пушистая, породу не могу сказать. Я успела заснять, как на второго человека, который вышел с кошкой гулять, напали эти собаки и укусили ему руку», — сообщила изданию местная жительница.

Нападения собак в Химках. Видео © Telegram / 360.ru

На место происшествия ночью вызвали кинологов, но специалисты так и не приехали. Тогда жильцы совместно с сотрудниками Росгвардии решили обезопасить двор самостоятельно. Собаки были загнаны в подъезд одного из домов на улице Кудрявцева, где их удалось заблокировать. Дверь подъезда заперли наручниками, чтобы исключить возможность проникновения людей как снаружи, так и изнутри. Это было временное решение до приезда специалистов.