Собака обезобразила лицо мальчика на школьной экскурсии в конный клуб в Архангельске

Собака обезобразила лицо школьнику во время экскурсии с классом. Трагедия произошла в конно-спортивном клубе в Архангельске на глазах у учителя и одноклассников, сообщает областная прокуратура.

Ученики «Эколого-биологического лицея имени академика Н. П. Лаверова» вместе с педагогом уехали на экскурсию с кормлением и катанием на лошадях. Во время мероприятия ребята начали гладить животных. В итоге одна из собак укусила 13-летнего подростка за лицо. В трагедии обвинили самозанятую-организатора экскурсии, которая содержит собак без поводков и намордников на территории клуба в свободном выгуле. В её отношении уже возбудили уголовное дело.

«Причинён тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая не признала. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет либо принудительные работы на срок до 5 лет», — уточнили в прокуратуре.