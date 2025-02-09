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Регион
9 февраля, 15:03

Стая бродячих собак набросилась на женщину посреди улицы в Иркутске

На жительницу Иркутска напала стая бродячих собак. Агрессивные животные искусали женщине спину и ноги. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Бездомные собаки накинулись на прохожую, когда та шла по улице Фрунзе. Недружелюбно настроенные хвостатые стащили с жертвы обувь, разорвали одежду. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы землячка не помогла пострадавшей отбиться от стаи разъярённых животных.

Женщина обратилась за медпомощью. В СК по Иркутской области уже завели уголовное дело по статье «Халатность».

Свыше десятка бродячих псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском
Свыше десятка бродячих псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском

А вот для жительницы Новосибирска встреча с бродячими собаками закончилась гибелью. Стая бездомных животных растерзала прохожую насмерть, покусав её за голову и тело. Местные часто жаловались на агрессию со стороны псов, но своевременные меры так и не были приняты.

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Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
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