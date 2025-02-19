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Регион
19 февраля, 03:39

Стая собак загрызла женщину в селе с двумя жителями на Сахалине

Одна из двух жительниц сахалинского села Ожидаево погибла в результате нападения собак, принадлежащих её единственной соседке. 43-летняя женщина получила тяжёлые травмы, но не смогла вызвать скорую из-за отсутствия телефонной связи. О происшествии сообщило СУ СК по региону.

«По версии следствия, 12 февраля 2025 года на потерпевшую <...> напали собаки, содержащиеся у другой жительницы населённого пункта, в результате чего причинили ей раны на голове и теле. Спустя некоторое время пострадавшая скончалась от кровопотери», — говорится в пресс-релизе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AMNAT DPP

Тимур Хингеев
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