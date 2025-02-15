Предательство мамы, тюрьма и любовь: Как живёт россиянин, чьё лицо в 7 лет сгрыз стафф

Игорь Виноградов из Ивановской области без малого 25 лет назад пережил нападение агрессивной бойцовской собаки породы стаффордширский терьер, которого завела его мать. Тогда мальчику было всего лишь семь лет, сейчас ему 31. О трагедии и жизни после неё парень рассказал в интервью aif.ru.

По словам Игоря, стафф и раньше проявлял агрессию, однако родители не обращали на это внимание. Впрочем, в день трагедии их дома не было, мальчик с младшим братом остались с 90-летней прабабушкой, которая плохо слышала и не ходила. Тогда собака и напала на детей. Брат Игоря смог спрятаться в шкафу, а он не успел — споткнулся об порог и упал.

«Собака повалила меня и начала кусать, я ничего не мог сделать. Всё: кровь, мясо, слёзы. Это всё продолжалось до тех пор, пока я не потерял сознание», — вспоминает Игорь.

Мальчика нашёл отец, который вызвал скорую. В больнице Фурманова ему оказали первую помощь и направили в Иваново. А там врачи лишь развели руками, мол, никогда не сталкивались с подобным. Ребёнку потребовалась помощь серьёзных специалистов, поэтому его перевели в Москву и ввели в искусственную кому.

«Я лишился одного глаза. От лица ничего не осталось, ни носа, ни подбородка, сильно пострадал череп. Можно сказать, ошмётки мяса», — продолжает Игорь.

Деньги для дорогостоящих операций тогда собирали всей страной, мальчик с мамой ходил по разным программам. Впрочем, говорить он не мог — говорила мама. Но она до сих пор не извинилась перед сыном за принесённую в дом агрессивную собаку. Родители вскоре развелись. Мать с детьми переехала в Германию, а пока Игорь проходил лечение, она искала себе новых кавалеров. Вскоре мальчики оказались в немецком детдоме.

«Когда мне исполнилось 18 лет, я больше не мог оставаться в детдоме. Сотрудники убедили меня позвонить маме и как-то с ней поговорить. Я это сделал, она сжалилась и забрала меня к себе домой. <...> Первое время наши отношения были сносными, я нашёл работу, мать выдвинула новые требования: «Хочешь у нас жить — плати». Я у них недолго прожил, но она вновь устраивала скандалы», — отметил Игорь.