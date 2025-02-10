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Регион
10 февраля, 19:17

Истерзанной школьнице нужна пластика после нападения стаи собак в Николаевске

В городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края стая бродячих собак едва не разорвала 10-летнюю девочку, которая шла утром в школу. Она опаздывала и свернула с привычного маршрута, где и повстречалась с дикими зверями, пишет 360.ru.

Деталями происшествия поделилась мать школьницы. Она узнала о случившемся от родственницы. Девочку экстренно госпитализировали и провели ей операцию. Теперь малышке требуется пластика, поскольку очень сильно пострадали голова и лицо, а также шея и тело. Как рассказали kp.ru врачи, состояние ребёнка на данный момент тяжёлое.

Родители ребёнка обратились с заявлением в прокуратуру. После нападения собак на школьницу в СК РФ по региону завели уголовное дело о халатности. В рамках расследования правоохранители оценят работу местных чиновников, ответственных за отлов бродячих животных.

Свыше десятка бродячих псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском
Свыше десятка бродячих псов едва не загрызли до смерти мужчину в селе под Хабаровском

Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации в Иркутске, где стая собак набросилась на женщину. Разъярённые животные стащили со своей жертвы обувь и разорвали одежду. Неизвестно, чем всё закончилось бы, если бы на помощь женщине не пришла прохожая, которая помогла ей отбиться от зверей.

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freepik

Алёна Зиновьева
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