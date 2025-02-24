Появилось видео гибели 9-летней девочки, которую загрызли собаки в Ставрополе
Камеры сняли момент нападения стаи собак на 9-летнюю девочку в Ставрополе
Место гибели девочки. Обложка © СК РФ по Ставропольскому краю
Появилось жуткое видео нападения собак на 9-летнюю девочку в Ставрополе. На опубликованных телеканалом «Рен-ТВ» кадрах видно, как свора примерно из шести псов валит ребёнка на снег. Девочке не смог помочь даже проходящий мимо мужчина, который выстрелил в разъярённых животных.
Стая собак насмерть загрызла 9-летнюю девочку. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости
По информации СК, девочка каталась с горки недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. Женщина держала их без вольеров, животные свободно перемещались без присмотра. Сейчас хозяйка собак задержана правоохранителями.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования семье погибшей девочки. Он пообещал, что все обстоятельства произошедшей накануне трагедии будут установлены.