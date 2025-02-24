Появилось видео гибели 9-летней девочки, которую загрызли собаки в Ставрополе

Появилось жуткое видео нападения собак на 9-летнюю девочку в Ставрополе. На опубликованных телеканалом «Рен-ТВ» кадрах видно, как свора примерно из шести псов валит ребёнка на снег. Девочке не смог помочь даже проходящий мимо мужчина, который выстрелил в разъярённых животных.

Стая собак насмерть загрызла 9-летнюю девочку. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

По информации СК, девочка каталась с горки недалеко от участка, на котором местная жительница содержала собак. Женщина держала их без вольеров, животные свободно перемещались без присмотра. Сейчас хозяйка собак задержана правоохранителями.