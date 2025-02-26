«Он нёс мне веник»: Отец мальчика из Адлера ждал сына у машины, пока хаски грызли ему лицо
Отец мальчика из Адлера заявил, что ждал сына у авто и не видел нападение хаски
Отец девятилетнего мальчика, которому выгрызли часть лица две хаски в Адлере, не был в момент трагедии рядом с сыном, мужчина ждал мальчика возле машины и не знал о нападении псов. Об этом он рассказал журналистам Kub Mash.
Отец рассказал, где был в момент нападения собак на сына. Видео © Telegram / Kub Mash
По словам мужчины, он попросил сына принести ему веник, чтобы счистить снег с автомобиля. Ребёнка долго не было, потом появились перепуганные соседи и рассказали, что собаки напали на мальчика. Отец бросился на помощь, но было уже поздно, псы разодрали лицо его сыну. Сейчас пострадавший ребёнок в реанимации, мужчину к нему не пустили, фрагменты лица пациента были также переданы медикам.
«Одна из собак вырвала часть лица сына. Мы их упаковали как положено. Должны сейчас вторым вертолётом отправить в Краснодар», — говорит отец мальчика.
Напомним, две соседские хаски разорвали лицо 9-летнему мальчику в Адлере, когда он вышел на прогулку. Сейчас пострадавший в больнице в стабильно тяжёлом состоянии и подключён к ИВЛ, врачи готовят ребёнка к транспортировке в Краснодар. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова после трагедии потребовала задуматься о новом законе.
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