«‎Он нёс мне веник»: Отец мальчика из Адлера ждал сына у машины, пока хаски грызли ему лицо

Отец девятилетнего мальчика, которому выгрызли часть лица две хаски в Адлере, не был в момент трагедии рядом с сыном, мужчина ждал мальчика возле машины и не знал о нападении псов. Об этом он рассказал журналистам Kub Mash.

Отец рассказал, где был в момент нападения собак на сына. Видео © Telegram / Kub Mash

По словам мужчины, он попросил сына принести ему веник, чтобы счистить снег с автомобиля. Ребёнка долго не было, потом появились перепуганные соседи и рассказали, что собаки напали на мальчика. Отец бросился на помощь, но было уже поздно, псы разодрали лицо его сыну. Сейчас пострадавший ребёнок в реанимации, мужчину к нему не пустили, фрагменты лица пациента были также переданы медикам.

«Одна из собак вырвала часть лица сына. Мы их упаковали как положено. Должны сейчас вторым вертолётом отправить в Краснодар», — говорит отец мальчика.