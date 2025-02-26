В России задумались о новом законе после ЧП в Адлере, где хаски сгрызли лицо мальчика

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала трагедию в Адлере, где две домашние хаски разорвали лицо 9-летнего мальчика. Детский омбудсмен пожелала ребёнку и его родителям сил и заявила, что в России необходимо разработать закон о собаках.

«А нам нужен новый закон о собаках. Домашних и бродячих», — пишет Мишонова в Телеграм-канале.

Мишонова объяснила, что хаски сорвались с поводка и были в момент прогулки без намордника. Она заявила, что в принципе такую породу достаточно сложно держать в условиях города, им нужен простор для бега.