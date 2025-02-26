В России задумались о новом законе после ЧП в Адлере, где хаски сгрызли лицо мальчика
Омбудсмен Мишонова призвала доработать закон после нападения хаски на мальчика
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова прокомментировала трагедию в Адлере, где две домашние хаски разорвали лицо 9-летнего мальчика. Детский омбудсмен пожелала ребёнку и его родителям сил и заявила, что в России необходимо разработать закон о собаках.
«А нам нужен новый закон о собаках. Домашних и бродячих», — пишет Мишонова в Телеграм-канале.
Мишонова объяснила, что хаски сорвались с поводка и были в момент прогулки без намордника. Она заявила, что в принципе такую породу достаточно сложно держать в условиях города, им нужен простор для бега.
Напомним, что страшная история с ребёнком случилась сегодня, 26 февраля. Мальчик гулял вместе с родителями в селе Лесном, когда на него налетели две соседские собаки и буквально выгрызли часть лица. Сейчас мальчик находится в больнице в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи готовят его к транспортировке в Краснодар.
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