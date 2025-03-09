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9 марта, 09:43

«Он меня слышит»: Отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Адлере

Отец растерзанного хаски мальчика из Сочи рассказал, что сын идёт на поправку

Мальчик из Адлера, который потерял лицо в результате нападения собак, сейчас находится в реанимации Российской детской клинической больницы. Его отец сообщил в интервью 360.ru, что врачи делают обнадёживающие прогнозы, а сам ребёнок уже может отвечать «глазами».

«Положительная динамика. Всё будет хорошо, выводят потихонечку. Он меня слышит, он со мной глазками разговаривает. Всё хорошо», — рассказал мужчина.

Как уточнили в издании, в Российской детской клинической больнице планируют проведение реконструктивно-пластических операций для восстановления мягких тканей лица. Этот процесс потребует значительного времени. В настоящее время мальчик находится под постоянным наблюдением врачей-реаниматологов.

«Ты у меня сильный»: Мальчик из Адлера, которому хаски разорвали лицо, сказал первое слово после комы
«Ты у меня сильный»: Мальчик из Адлера, которому хаски разорвали лицо, сказал первое слово после комы

Напомним, что две агрессивные собаки набросились на школьника и разорвали ему лицо в Адлере. В это время отец ждал сына у машины и даже не подозревал о нападении псов. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии в местную больницу, позже его перевезли в столичную клинику. Всё это время ребёнок находился в искусственной коме. 6 марта ребёнок пришёл в себя и даже мог сказать первое слово.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Александра Мышляева
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