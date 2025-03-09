«Он меня слышит»: Отец рассказал о состоянии мальчика, покусанного собаками в Адлере

Мальчик из Адлера, который потерял лицо в результате нападения собак, сейчас находится в реанимации Российской детской клинической больницы. Его отец сообщил в интервью 360.ru, что врачи делают обнадёживающие прогнозы, а сам ребёнок уже может отвечать «глазами».

«Положительная динамика. Всё будет хорошо, выводят потихонечку. Он меня слышит, он со мной глазками разговаривает. Всё хорошо», — рассказал мужчина.