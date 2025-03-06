«Ты у меня сильный»: Мальчик из Адлера, которому хаски разорвали лицо, сказал первое слово после комы
Kub Mash: Мальчик, которому хаски разорвали лицо в Адлере, сказал первое слово
Отец девятилетнего мальчика из Адлера, которому хаски разорвали лицо, рассказал, что медики начали постепенно выводить сына из искусственной комы. Сегодня ребёнок пришёл в себя, начал реагировать на голос родителя и даже смог произнести первое и пока единственное слово.
Отец рассказал о состоянии сына, которому хаски разорвали лицо. Видео © Telegram / Kub Mash
Валентин, папа пострадавшего мальчика, рассказал Kub Mash, что посетил палату сына. Долго ему не разрешили сидеть у ребёнка, потому что тот ещё слаб. Но времени, чтобы пообщаться, хватило — сначала мальчик только моргал, отвечая на папины вопросы, а после смог сказать своё первое после пережитого кошмара слово. Один раз ребёнок чётко произнёс «Да».
Напомним, что две агрессивные хаски набросились на школьника и разорвали ему лицо в Адлере. В это время отец ждал сына у машины и даже не подозревал о нападении псов. Пострадавшего увезли в больницу в Краснодаре в тяжёлом состоянии, позже его перевезли в столичную клинику. Всё это время ребёнок находился в искусственной коме.
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