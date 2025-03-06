«Ты у меня сильный»: Мальчик из Адлера, которому хаски разорвали лицо, сказал первое слово после комы

Отец девятилетнего мальчика из Адлера, которому хаски разорвали лицо, рассказал, что медики начали постепенно выводить сына из искусственной комы. Сегодня ребёнок пришёл в себя, начал реагировать на голос родителя и даже смог произнести первое и пока единственное слово.

Валентин, папа пострадавшего мальчика, рассказал Kub Mash, что посетил палату сына. Долго ему не разрешили сидеть у ребёнка, потому что тот ещё слаб. Но времени, чтобы пообщаться, хватило — сначала мальчик только моргал, отвечая на папины вопросы, а после смог сказать своё первое после пережитого кошмара слово. Один раз ребёнок чётко произнёс «Да».