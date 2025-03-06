Врачи боролись за жизнь неделю: В Пермском крае умерла растерзанная собаками женщина

В пермском городе Красновишерск умерла женщина, на которую неделю назад напали бродячие собаки. О трагедии сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.

«24 февраля стая собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью её не стало», — говорится в сообщении чиновницы.

О нападении стало известно из сообщения регионального СУСК РФ 24 февраля. Собаки атаковали женщину у дома на улице Толстого. Ведомство после инцидента возбудило дело по статье «Халатность».