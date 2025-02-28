«Губы и нос достали, но поздно»: Лицо разодранного хаски мальчика из Адлера вынимали прямо из собаки

9-летнему Вале, лицо которого разодрали хаски в Адлере, пытались пришить нос и губы. Части лица ребёнка доставали из желудков напавших собак, рассказал отец мальчика Валентин Королёв.

«Пытались извлечь лицо из собаки. Удалось это сделать, но слишком поздно. Когда хаски усыпили, в желудке нашли нос Вали. Это всё передали врачам. Но после операции стало понятно, что ни нос, ни губы не прижились», — рассказал он kp.ru.