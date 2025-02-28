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28 февраля, 13:44

«Губы и нос достали, но поздно»: Лицо разодранного хаски мальчика из Адлера вынимали прямо из собаки

Мальчику, на которого напали хаски в Адлере, пытались пришить нос и губы

9-летнему Вале, лицо которого разодрали хаски в Адлере, пытались пришить нос и губы. Части лица ребёнка доставали из желудков напавших собак, рассказал отец мальчика Валентин Королёв.

«Пытались извлечь лицо из собаки. Удалось это сделать, но слишком поздно. Когда хаски усыпили, в желудке нашли нос Вали. Это всё передали врачам. Но после операции стало понятно, что ни нос, ни губы не прижились», — рассказал он kp.ru.

Он отметил, что в настоящее время врачи собирают консилиум, чтобы определить дальнейшую стратегию лечения. Валя находится в критическом состоянии в реанимации. Родители настаивают на том, чтобы мальчику оказал помощь известный пластический хирург Алексей Дикарев, который имеет успешный опыт восстановления лиц детей после атак собак.

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Напомним, в адлерском селе Лесном произошло чудовищное нападение хаски на девятилетнего мальчика. Псы буквально сожрали школьнику лицо. Позже стало известно, что папа ребёнка ждал мальчика у машины. Сейчас пострадавший находится в больнице Краснодара в тяжёлом состоянии. Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова после трагедии потребовала задуматься о новом законе. Кроме того, в Госдуме также планируют собрать консилиум.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Александра Мышляева
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