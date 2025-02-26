Защищаем людей и собак: В Госдуме соберут рабочую группу после нападения хаски на мальчика в Адлере
Останина: Рабочая группа обсудит изменения закона по эвтаназии бродячих собак
Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала ситуацию с девятилетним мальчиком из Адлера, которому две хаски разгрызли лицо. Политик объяснила Life.ru, что в России нужно внести изменения в действующий федеральный базовый закон по принятию действенных мер по эвтаназии бродячих собак. При этом власти должны защищать не только людей, но и самих животных.
Нина Останина прокомментировала ситуация с девятилетним мальчиком из Адлера. Видео © Life.ru
Останина объяснила, что часто и сами люди жестоко обращаются с животными, например, заводят питомцев, а потом просто от них отказываются. Изменения в законе могут дать чёткие универсальные нормы всем регионам. Она также рассказала, что этот вопрос поднимут уже завтра, 27 февраля, на заседании рабочей группы.
«Это не односторонние действия. Мы защищаем не только людей, не только детей, мы защищаем и самих собак, потому что надо обязать владельцев нести ответственность за тех, кого они приручили», — заявила Останина.
Напомним, что сегодня в селе Лесном, расположенном в Адлере, произошла ужасная трагедия. Сообщалось, что девятилетний мальчик гулял с родителями, когда на него напали соседские хаски и буквально разорвали лицо ребёнка. Однако позже отец школьника признался, что в момент происшествия не находился рядом с сыном — он ждал его у машины и даже не догадывался о нападении собак.
Life.ru