Защищаем людей и собак: В Госдуме соберут рабочую группу после нападения хаски на мальчика в Адлере

Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала ситуацию с девятилетним мальчиком из Адлера, которому две хаски разгрызли лицо. Политик объяснила Life.ru, что в России нужно внести изменения в действующий федеральный базовый закон по принятию действенных мер по эвтаназии бродячих собак. При этом власти должны защищать не только людей, но и самих животных.

Нина Останина прокомментировала ситуация с девятилетним мальчиком из Адлера. Видео © Life.ru

Останина объяснила, что часто и сами люди жестоко обращаются с животными, например, заводят питомцев, а потом просто от них отказываются. Изменения в законе могут дать чёткие универсальные нормы всем регионам. Она также рассказала, что этот вопрос поднимут уже завтра, 27 февраля, на заседании рабочей группы.