Покажите эту памятку своим детям: 4 важных действия, чтобы отбиться при нападении собаки
Кинолог Розова: При нападении собаки нельзя смотреть ей в глаза и провоцировать
При нападении собаки стоит заложить вокруг неё дугу, чтобы не находиться к ней фронтально. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
Если видите собаку, которая движется вам навстречу, то самым эффективным вариантом мирного расхода будет просто обойти её, чтобы не находиться к ней фронтально. Нельзя идти напрямую, нужно заложить дугу, рассказала специалист по поведению собак, организатор проекта Sputnik.dog Юлия Розова в беседе с Life.ru.
Самый эффективный вариант мирного расхода — это если вы не будете идти к ней в лоб, даже если вам нужно идти туда по прямой, можно чуть-чуть, если позволяет пространство, на несколько метров заложить вокруг неё дугу, чтобы не находиться к ней фронтально. Просто обходите, не встречаясь с ней глазами.
По словам эксперта, взгляд в глаза — это тоже сигнал угрозы для незнакомой собаки, тем более если всё происходит на закрытой территории, стройке или если, например, собака вылетает на вас с лаем. Иногда бывает, что это бездомные, стайные собаки или собаки без поводка.
«Есть рекомендации топнуть на них, чтобы отпугнуть. Это может тоже спровоцировать усиление, эскалацию конфликта. Здесь, например, громким голосом достаточно говорить «Фу!» или «Стоять!» При этом не создавать вот эту бурную деятельность, не делать выпады вперёд с вашей стороны», — рассказала кинолог.
Можно также показать собаке сигнал рукой: выставить вперёд руку, если между вами есть несколько метров, но при этом не стоять к ней фронтально. Лучше находиться полубоком, выставить руку и медленно, спокойно отступать боком. В таком случае есть высокая вероятность, что вы разойдётесь без конфликта.
План действий при возможном нападении собаки
1. Выставляем щит (рюкзак) внизу у ног или сигнал рукой.
2. Отступаем боком.
3. Кричим «Фу».
4. Громко зовём на помощь.
При этом если речь идёт о ребёнке, то за его безопасность целиком и полностью отвечает взрослый. В таком случае ставим малыша за себя, говорим ровным спокойным голосом и держим за руку, чтобы не бежал.
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