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26 февраля, 19:06

Сбежавший от хозяина ротвейлер напал на женщину с ребёнком в Екатеринбурге

Напавший на женщину с ребёнком в Екатеринбурге ротвейлер. Обложка © Telegram / RT на русском

Напавший на женщину с ребёнком в Екатеринбурге ротвейлер. Обложка © Telegram / RT на русском

В Екатеринбурге ротвейлер атаковал мать с пятилетним ребёнком. Женщине пришлось закрывать дитя собственным телом, она получила серьёзные травмы.

Как пишет RT, храбрую женщину госпитализировали с множественными ранами кистей и открытым переломом. Прокуратура Свердловской области приступила к проверке происшествия.

Хозяйка, к слову, сначала отрицала, что собака её. Призналась лишь тогда, когда ей показали записи с камер. Известно, что собака агрессирует уже не первый раз — пёс и до этого рычал и кидался на людей.

Защищаем людей и собак: В Госдуме соберут рабочую группу после нападения хаски на мальчика в Адлере
Защищаем людей и собак: В Госдуме соберут рабочую группу после нападения хаски на мальчика в Адлере

Сегодня произошла ещё одна трагическая ситуация с нападением собак — в Адлере пострадал девятилетний мальчик, который во время прогулки подвергся нападению соседских хаски. Животные буквально выгрызли ему огромные куски из лица. Позже отец изувеченного парня признался, что в момент происшествия ждал сына у машины и не знал о нападении собак.

Юрий Лысенко
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