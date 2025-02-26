Сбежавший от хозяина ротвейлер напал на женщину с ребёнком в Екатеринбурге
Напавший на женщину с ребёнком в Екатеринбурге ротвейлер. Обложка © Telegram / RT на русском
В Екатеринбурге ротвейлер атаковал мать с пятилетним ребёнком. Женщине пришлось закрывать дитя собственным телом, она получила серьёзные травмы.
Как пишет RT, храбрую женщину госпитализировали с множественными ранами кистей и открытым переломом. Прокуратура Свердловской области приступила к проверке происшествия.
Хозяйка, к слову, сначала отрицала, что собака её. Призналась лишь тогда, когда ей показали записи с камер. Известно, что собака агрессирует уже не первый раз — пёс и до этого рычал и кидался на людей.
Сегодня произошла ещё одна трагическая ситуация с нападением собак — в Адлере пострадал девятилетний мальчик, который во время прогулки подвергся нападению соседских хаски. Животные буквально выгрызли ему огромные куски из лица. Позже отец изувеченного парня признался, что в момент происшествия ждал сына у машины и не знал о нападении собак.