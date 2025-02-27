Россиянам рассказали, насколько может вырасти штраф за самовыгул собак
Бурматов: Штрафы за самовыгул собак в России могут вырасти до 50 тыс. рублей
Штрафы за самовыгул собак могут вырасти в нашей стране до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Предлагается внести поправку, увеличивающую штрафы за так называемый самовыгул до 50 тыс. рублей. Это в КоАПе», — заявил Бурматов.
Ранее в Life.ru рассказывал, как в адлерском селе Лесном произошло чудовищное нападение хаски на девятилетнего мальчика — собаки разодрали школьнику лицо. Отец ребёнка рассказал, что он ждал мальчика у машины, в момент инцидента его рядом не было. Пострадавшего доставили в больницу Краснодара, где врачи оценили его состояние как тяжёлое.
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