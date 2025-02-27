Россиянам рассказали, насколько может вырасти штраф за самовыгул собак

Штрафы за самовыгул собак могут вырасти в нашей стране до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.