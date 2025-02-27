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Регион
27 февраля, 01:05

Собаки в Орске за пять дней покусали восемь человек, включая троих детей

Агрессивные бродячие собаки в Орске за последние пять дней напали на восемь человек, среди которых трое детей. Расследуется уголовное дело, сообщает информационный центр СК России.

«В СМИ всё чаще сообщают о нападениях бездомных собак на жителей Орска в Оренбургской области. В период с 21 по 25 февраля агрессивные животные атаковали восьмерых, включая троих несовершеннолетних, которым понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин неоднократно поручал предоставить доклад по расследованию дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщал Life.ru, ранее в Ставрополе произошла трагедия — девятилетняя девочка погибла из-за нападения стаи бездомных собак. Это случилось, когда она каталась на ватрушке с ледяной горки. Позже в сети выложили видео ужасного нападения на ребёнка.

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Freepik / suksao

Лия Мурадьян
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