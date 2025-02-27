Собаки в Орске за пять дней покусали восемь человек, включая троих детей

Агрессивные бродячие собаки в Орске за последние пять дней напали на восемь человек, среди которых трое детей. Расследуется уголовное дело, сообщает информационный центр СК России.

«В СМИ всё чаще сообщают о нападениях бездомных собак на жителей Орска в Оренбургской области. В период с 21 по 25 февраля агрессивные животные атаковали восьмерых, включая троих несовершеннолетних, которым понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.