В Подмосковье акита-ину вгрызлась в лицо женщине и насмерть разорвала её собак

В Московской области акита-ину напала на женщину, которая гуляла со своими собаками. Животное искусало лицо и руки прохожей, а питомцев разорвала насмерть. Об этом сообщает SHOT.

Акита-ину напала на женщину с собаками. Видео © SHOT

46-летняя Ирина выгуливала шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна в коттеджном посёлке «Можайское море», когда из-за угла выбежала соседская акита и набросилась на шпица. Женщина пыталась вырвать Пипу, но получила укусы лица и рук. Тайфун также бросился на помощь хозяйке, но акита разорвала ему внутренние органы.

Соседская собака покусала лицо и руки Ирины. Фото © SHOT

На крики Ирины прибежали местные жители и смогли отогнать соседскую собаку с помощью лопаты. Пострадавших животных повезли в клинику, но спасти их там не смогли. Сама хозяйка питомцев сейчас приходит в себя от пережитого стресса и пытается привлечь к ответственности владельца акиты.

Спасти собак не смогли. Фото © SHOT

Хозяин акиты-ину постоянно выпускают собаку на самовыгул без намордника вместе с бойцовским стаффордширским терьером. Животные забегают на другие участки, и местные жители боятся за своих детей и домашних любимцев. Они не раз жаловались на это, но пока безрезультатно.