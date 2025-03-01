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1 марта, 14:50

В Подмосковье акита-ину вгрызлась в лицо женщине и насмерть разорвала её собак

SHOT: В Подмосковье акита-ину напала на женщину с собаками, убив её питомцев

В Московской области акита-ину напала на женщину, которая гуляла со своими собаками. Животное искусало лицо и руки прохожей, а питомцев разорвала насмерть. Об этом сообщает SHOT.

Акита-ину напала на женщину с собаками. Видео © SHOT

46-летняя Ирина выгуливала шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна в коттеджном посёлке «Можайское море», когда из-за угла выбежала соседская акита и набросилась на шпица. Женщина пыталась вырвать Пипу, но получила укусы лица и рук. Тайфун также бросился на помощь хозяйке, но акита разорвала ему внутренние органы.

Соседская собака покусала лицо и руки Ирины. Фото © SHOT

Соседская собака покусала лицо и руки Ирины. Фото © SHOT

На крики Ирины прибежали местные жители и смогли отогнать соседскую собаку с помощью лопаты. Пострадавших животных повезли в клинику, но спасти их там не смогли. Сама хозяйка питомцев сейчас приходит в себя от пережитого стресса и пытается привлечь к ответственности владельца акиты.

Спасти собак не смогли. Фото © SHOT

Спасти собак не смогли. Фото © SHOT

Хозяин акиты-ину постоянно выпускают собаку на самовыгул без намордника вместе с бойцовским стаффордширским терьером. Животные забегают на другие участки, и местные жители боятся за своих детей и домашних любимцев. Они не раз жаловались на это, но пока безрезультатно.

Пипа и Тайфун. Фото © SHOT

Пипа и Тайфун. Фото © SHOT

В Москве врачи спасли ребёнка, которому соседская овчарка выгрызла кусок лба
В Москве врачи спасли ребёнка, которому соседская овчарка выгрызла кусок лба

Ранее чудовищное нападение произошло в адлерском селе Лесном. Там хаски накинулись на девятилетнего мальчика, буквально съев школьнику лицо. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. 9-летнему Вале пытались пришить нос и губы. Части лица ребёнка доставали из желудков напавших собак. Однако ни нос, ни губы не прижились. В Госдуме также планируют собрать консилиум.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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