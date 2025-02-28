Голая кость: Соседская овчарка напала на мальчика в Москве и выгрызла ему кусок лба

Собака напала на десятилетнего мальчика в Москве и откусила ему лоб с левой стороны, в итоге у ребёнка обширная рана и дефект мягких тканей. Пострадавшего госпитализировали в Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в отделение челюстно-лицевой хирургии. Об этом рассказали Life.ru в Департаменте здравоохранения Москвы.

Собака напала на 10-летнего ребёнка и откусила ему лоб. Обложка © Департамент здравоохранения Москвы / Life.ru

Трагедия произошла из-за случайной встречи ребёнка с соседской овчаркой на даче, которая чуть его не загрызла. Окровавленного мальчика без части лба увезли в ближайший травмпункт, хирург наложил асептическую повязку и направил пострадавшего в стационар города Москвы. Поехать в больницу родители решили только на следующий день, юного пациента госпитализировали.

«Раны от укусов — это всегда источник инфекции. В подобных ситуациях ребёнок нуждается в оказании экстренной помощи, чтобы не допустить распространения инфекции. Одним из самых серьёзных осложнений может являться остеомиелит обнажённой кости. В отделении была спланирована и оперативно выполнена операция — ревизия и ушивание раны с устранением дефекта местными тканями», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Дубин.