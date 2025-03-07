Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Жительница Уфы скончалась после пластической операции в клинике «ЭндоМед» в Зелёной Роще. Об этом пишет Mash Batash.

Врач Усман Камалов. Фото © Telegram / Mash Batash

По данным телеграм-канала, женщина хотела подтянуть живот и записалась на абдоминопластику в центр на улице Габдуллы Амантая. Процедура обошлась в 136 тысяч рублей, оперировал главный врач Усман Камалов. Через два дня клиентка умерла от последствий хирургического вмешательства — тромбоэмболии лёгочной артерии. Экспертиза показала, что медики не дали женщине лекарства, которые нужно пить за двое суток до операции. Препараты снизили бы риск появления тромбов, но их назначили только спустя день, когда уфимке стало плохо.

Суд обязал клинику выплатить мужу и дочери клиентки по миллиону рублей. Главврача центра сократили до простого хирурга. Камалов отметил, что ушёл с должности сам. По его словам, ему якобы проводить операции нравится больше, чем руководить. В клинике никак не прокомментировали инцидент.