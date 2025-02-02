Известная блогерша и модель из Кишинёва умерла во время игольчатого RF-лифтинга
Блогерша Бабуцки умерла в салоне красоты во время процедуры «Морфеус» в Кишинёве
Любовь Бабуцки. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / monalisa_boutique_
В одном из молдавских салонов красоты прямо во время игольчатого RF-лифтинга умерла 35-летняя бизнес-леди и блогерша Любовь Бабуцки. Об этом сообщает TV8.
35-летняя женщина пришла в салон доктора Серебровой в Кишинёве, чтобы там ей сделали процедуру с мощным названием «Морфеус» (подтяжка лица без операции). Бабуцки стало плохо после первых же манипуляций косметолога, у неё произошёл анафилактический шок. Приехавшие врачи констатировали смерть спустя три минуты.
Владелица клиники поспешила покинуть сначала само здание, а затем и Молдову. По сведениям журналистов, у неё в Киеве ещё одно такое заведение есть. Тем временем в полиции возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств смерти блогерши.
Ранее Life.ru рассказал, что в подмосковной стоматологической клинике мужчина скончался после введения анестезии. Во время медикаментозного сна его жизненные показатели начали снижаться. Врачи предприняли попытки реанимации, однако пациент умер прямо в стоматологическом кресле. После трагедии было возбуждено уголовное дело и назначена физико-химическая судебная экспертиза. Сам же пациент заявляв, что у него нет никакой аллергии на препарат. Мужчина лично подписал бумаги, разрешающие проведение процедуры.