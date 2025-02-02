Известная блогерша и модель из Кишинёва умерла во время игольчатого RF-лифтинга

В одном из молдавских салонов красоты прямо во время игольчатого RF-лифтинга умерла 35-летняя бизнес-леди и блогерша Любовь Бабуцки. Об этом сообщает TV8.

35-летняя женщина пришла в салон доктора Серебровой в Кишинёве, чтобы там ей сделали процедуру с мощным названием «Морфеус» (подтяжка лица без операции). Бабуцки стало плохо после первых же манипуляций косметолога, у неё произошёл анафилактический шок. Приехавшие врачи констатировали смерть спустя три минуты.

Владелица клиники поспешила покинуть сначала само здание, а затем и Молдову. По сведениям журналистов, у неё в Киеве ещё одно такое заведение есть. Тем временем в полиции возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств смерти блогерши.