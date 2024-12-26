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26 декабря, 12:40

Наркоз убил сердце: Появились детали смерти школьника во время пластики носа в Петербурге

Смерть школьника при септопластике в Петербурге обернулась уголовкой для врачей

На врачей Детской больницы имени Раухфуса в Петербурге завели уголовное дело в связи со смертью 17-летнего парня во время операции на носовой перегородке. По информации Mash на Мойке, речь идёт о статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».

По предварительному заключению медиков, у школьника не выдержало сердце после введения дозы анестезии для септопластики. После наркоза показатели юноши резко ухудшились — у него полностью пропал пульс. Пациента срочно перевели в отделение реанимации, но спасти его не удалось.

Как уже писал Life.ru, за пару дней до операции парень отпраздновал свой 17-й день рождения. Врачи собирались «починить» юному пациенту искривлённую носовую перегородку, чтобы ему стало легче дышать.

23-летняя россиянка умерла во время пластики носа в частной клинике
23-летняя россиянка умерла во время пластики носа в частной клинике
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / santypan

Андрей Бражников
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