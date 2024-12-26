Наркоз убил сердце: Появились детали смерти школьника во время пластики носа в Петербурге

На врачей Детской больницы имени Раухфуса в Петербурге завели уголовное дело в связи со смертью 17-летнего парня во время операции на носовой перегородке. По информации Mash на Мойке, речь идёт о статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».

По предварительному заключению медиков, у школьника не выдержало сердце после введения дозы анестезии для септопластики. После наркоза показатели юноши резко ухудшились — у него полностью пропал пульс. Пациента срочно перевели в отделение реанимации, но спасти его не удалось.