17-летний школьник умер на операционном столе во время пластики носа в Петербурге

В Санкт-Петербурге 17-летний пациент Детской больницы имени Раухфуса скончался во время плановой операции по коррекции носовой перегородки. Его состояние резко ухудшилось. О трагедии сообщает Mash на Мойке.

По предварительным данным, перед самой операцией врачи не нашли никаких подозрительных противопоказаний, согласились провести юноше септопластику. Они собирались «починить» искривлённую носовую перегородку, чтобы школьнику стало легче дышать.

За пару дней до этого он отпраздновал свой 17-й день рождения. Когда парень находился на операционном столе, его показатели здоровья резко ухудшились. Врачи пытались его реанимировать, но у них не вышло. Сейчас врачебная комиссия разбирается в произошедшем. Никаких комментариев в медучреждении давать не стали.