Мужчина умер на приёме у кардиолога в частной клинике в Петербурге

В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина скончался прямо в кабинете кардиолога во время приёма в «СМ Клинике» на Выборгском шоссе. Он пришёл к врачу, почувствовав сильные боли в сердце, сообщает Mash на Мойке.

Пациент успел только зайти в кабинет, где упал на пол и потерял сознание. Медики не успели спасти мужчину. В клинику приехала полиция, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину смерти установит экспертиза. По словам близких, мужчина увлекался айкидо и вёл здоровый образ жизни.