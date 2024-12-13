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13 декабря, 07:54

Мужчина умер на приёме у кардиолога в частной клинике в Петербурге

В Санкт-Петербурге 46-летний мужчина скончался прямо в кабинете кардиолога во время приёма в «СМ Клинике» на Выборгском шоссе. Он пришёл к врачу, почувствовав сильные боли в сердце, сообщает Mash на Мойке.

Пациент успел только зайти в кабинет, где упал на пол и потерял сознание. Медики не успели спасти мужчину. В клинику приехала полиция, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину смерти установит экспертиза. По словам близких, мужчина увлекался айкидо и вёл здоровый образ жизни.

В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости
В США 17-летний подросток умер после удаления зуба мудрости

Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка умерла во время операции по коррекции носовой перегородки в частной клинике «Авиценна». Спустя всего две минуты после введения анестезии у неё резко упали пульс и давление. Через 1,5 часа была констатирована её смерть.

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freepik / standret

Татьяна Миссуми
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