Умершая в клинике москвичка незадолго до трагедии звала с собой на процедуру подруг
SHOT: Умершая в клинике москвичка незадолго до трагедии звала подруг на процедуры
Умершая в московской клинике женщина звала с собой на процедуру подруг-коллег с лишним весом, но у них не получилось прийти. Об этом сообщает SHOT.
Тело женщины выносят из клиники. Видео © SHOT
Телеграм-канал выяснил, что за несколько дней до трагедии 40-летняя Мария отправила в чат с коллегами фотографии клиники и предложила всем вместе сходить на процедуры омолодиться. Однако никто не смог присоединиться к ней в тот день, и женщина отправилась одна.
Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT
Предварительно, в клинике пациентке проводили нитевую коррекцию фигуры с использованием полидиоксаноновых нитей, которые вводили под кожу живота для устранения возрастных изменений и подтяжки тканей. Однако во время процедуры, когда уже было сделано несколько проколов, у неё возникла аллергическая реакция. Врач, проводившая процедуру, сейчас на допросе.
Врач, проводившая процедуру, пациентке. Фото © SHOT
Известно, что у Марии два года назад умер отец, своей семьи у женщины не было, из близких осталась пожилая мама. В последние годы женщина училась на радиоведущую.
Как ранее сообщал Life.ru, трагедия произошла в клинике Titania на Рубцовской набережной. Во время процедуры у женщины началась аллергическая реакция на препарат. Клиентка покрылась сыпью, у неё случился приступ эпилепсии.
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