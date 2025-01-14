Умершая в клинике москвичка незадолго до трагедии звала с собой на процедуру подруг

Умершая в московской клинике женщина звала с собой на процедуру подруг-коллег с лишним весом, но у них не получилось прийти. Об этом сообщает SHOT.

Тело женщины выносят из клиники. Видео © SHOT

Телеграм-канал выяснил, что за несколько дней до трагедии 40-летняя Мария отправила в чат с коллегами фотографии клиники и предложила всем вместе сходить на процедуры омолодиться. Однако никто не смог присоединиться к ней в тот день, и женщина отправилась одна.

Погибшая во время косметологической процедуры москвичка. Фото © SHOT

Предварительно, в клинике пациентке проводили нитевую коррекцию фигуры с использованием полидиоксаноновых нитей, которые вводили под кожу живота для устранения возрастных изменений и подтяжки тканей. Однако во время процедуры, когда уже было сделано несколько проколов, у неё возникла аллергическая реакция. Врач, проводившая процедуру, сейчас на допросе.

Врач, проводившая процедуру, пациентке. Фото © SHOT

Известно, что у Марии два года назад умер отец, своей семьи у женщины не было, из близких осталась пожилая мама. В последние годы женщина училась на радиоведущую.