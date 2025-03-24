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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 19:49

Оператор и водитель съёмочной группы «Звезды» погибли при ударе ВСУ в зоне СВО

Андрей Панов и Александр Сиркели. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Андрей Панов и Александр Сиркели. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. Об этом следует из сообщения телеканала.

Украинские вооружённые силы нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в Кременском муниципальном округе. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

ООН призвало расследовать гибель Александра Федорчака в зоне СВО
ООН призвало расследовать гибель Александра Федорчака в зоне СВО

Вместе с Пановым работал военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб при исполнении профессионального долга. Журналист известен своими репортажами с передовой в Харьковской области, ДНР и ЛНР, где он освещал действия российских военнослужащих.

Артём Гапоненко
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