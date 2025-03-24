Оператор и водитель съёмочной группы «Звезды» погибли при ударе ВСУ в зоне СВО

Оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. Об этом следует из сообщения телеканала.

Украинские вооружённые силы нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в Кременском муниципальном округе. Информацию подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Вместе с Пановым работал военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб при исполнении профессионального долга. Журналист известен своими репортажами с передовой в Харьковской области, ДНР и ЛНР, где он освещал действия российских военнослужащих.