ООН призвало расследовать гибель Александра Федорчака в зоне СВО
Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак
Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил осуждение в связи с трагической гибелью военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который стал жертвой артиллерийского обстрела со стороны украинских вооружённых сил.
В комментарии для РИА «Новости» он отметил, что ООН выступает против насилия в отношении журналистов и призывает к тщательному расследованию данного инцидента.
Александр Федорчак активно освещал события специальной военной операции, работая на передовых позициях в Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР. Его репортажи предоставляли информацию о действиях российских военнослужащих в условиях боевых действий. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил свои искренние соболезнования семье и коллегам погибшего журналиста.