ООН призвало расследовать гибель Александра Федорчака в зоне СВО

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил осуждение в связи с трагической гибелью военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который стал жертвой артиллерийского обстрела со стороны украинских вооружённых сил.

В комментарии для РИА «Новости» он отметил, что ООН выступает против насилия в отношении журналистов и призывает к тщательному расследованию данного инцидента.