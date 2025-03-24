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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 19:38

ООН призвало расследовать гибель Александра Федорчака в зоне СВО

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил осуждение в связи с трагической гибелью военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который стал жертвой артиллерийского обстрела со стороны украинских вооружённых сил.

В комментарии для РИА «Новости» он отметил, что ООН выступает против насилия в отношении журналистов и призывает к тщательному расследованию данного инцидента.

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Александр Федорчак активно освещал события специальной военной операции, работая на передовых позициях в Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР. Его репортажи предоставляли информацию о действиях российских военнослужащих в условиях боевых действий. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил свои искренние соболезнования семье и коллегам погибшего журналиста.

Артём Гапоненко
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