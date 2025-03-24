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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 18:53

Аксёнов принёс соболезнования родным погибшего журналиста Федорчака в зоне СВО

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным журналиста Александра Федорчака, который погиб в зоне спецоперации. Он назвал Федорчака талантливым корреспондентом и мужественным человеком.

«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания «Известия» Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек»,написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

Аксёнов указал, что до начала спецоперации журналист работал на телеканале «Крым 24», а с 2022 года он трудился в «Звезде».

«С первых дней спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. Я разделяю вашу скорбь и боль», — добавил Аксёнов.

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Александр Федорчак освещал события специальной военной операции. Он снимал репортажи с передовой о действиях российских военнослужащих в Харьковской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Лия Мурадьян
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