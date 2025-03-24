Захарова: МИД РФ намерен добиться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель Федорчака

Российское Министерство иностранных дел намерено добиться реакции ОБСЕ, ЮНЕСКО и других профильных структур на смерть корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом заявила спикер МИД Мария Захарова.

«Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению «стратегическим молчанием», проплаченным западными кураторами. Мы не просто доведём до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать», — сказала она в комментарии газете «Известия».