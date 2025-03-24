Захарова: МИД РФ намерен добиться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель Федорчака
Российское Министерство иностранных дел намерено добиться реакции ОБСЕ, ЮНЕСКО и других профильных структур на смерть корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Об этом заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Очередное преступление киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению «стратегическим молчанием», проплаченным западными кураторами. Мы не просто доведём до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать», — сказала она в комментарии газете «Известия».
Напомним, сегодня стало известно, что военкор Александр Федорчак погиб в зоне СВО. Подробностей трагедии не сообщалось. Известно, что репортёр подробно освещал широкий спектр событий, связанных со специальной военной операцией. Он готовил материалы непосредственно с линии фронта, показывая работу российских войск в Харьковской области, а также в ДНР и ЛНР. Помимо этого, в его репортажах находили отражение темы вытеснения украинских подразделений из приграничных районов Курской области и освобождения российских военнослужащих из украинского плена. Свой последний материал Федорчак опубликовал незадолго до гибели.
Telegram / Мария Захарова