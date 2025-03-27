Погибшая на фронте журналистка Первого канала Анна Прокофьева посвятила свою жизнь тому, чтобы донести до зрителей правду о конфликте на Украине. Её работа была не просто профессией, а настоящим призванием — она стремилась показать мужество и самоотверженность российских бойцов, освещая их подвиги с искренностью и уважением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что журналистка воспринимала свою миссию как священный долг и выполняла его мужественно и профессионально.

«Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — подчеркнул официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.