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27 марта, 05:48

«Очень многое делала»: Песков рассказал о погибшем военкоре Прокофьевой

Песков: Военкор Прокофьева многое делала, чтобы показать геройство бойцов ВС РФ

Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Погибшая журналистка Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева / Соцсети

Погибшая на фронте журналистка Первого канала Анна Прокофьева посвятила свою жизнь тому, чтобы донести до зрителей правду о конфликте на Украине. Её работа была не просто профессией, а настоящим призванием — она стремилась показать мужество и самоотверженность российских бойцов, освещая их подвиги с искренностью и уважением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что журналистка воспринимала свою миссию как священный долг и выполняла его мужественно и профессионально.

«Она очень много делала для того, чтобы показать эту войну. Она очень многое делала для того, чтобы показать геройство наших ребят. Она могла, я знаю это, спокойно работать в Москве или в не менее комфортных условиях, но она посчитала своим долгом поехать туда. И она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально», — подчеркнул официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

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Напомним, накануне при подрыве мины ВСУ в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Оператор съёмочной группы Дмитрий Волков получил тяжёлое ранение, он подключён к ИВЛ. Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте после убийства журналистки. За несколько дней до трагедии украинскими войсками были убиты корреспондент Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

Николай Рюмин
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