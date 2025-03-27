В России создали первый памятник военкору. Его планируют установить в Мелитополе

Первый памятник журналистам, погибшим во время специальной военной операции, может появиться в России. Как стало известно Life.ru, его прототип уже готов — столичный скульптор Василий Селиванов откликнулся на просьбу журналистов из новых регионов и разработал эскиз памятника, который планируется установить в Мелитополе.

По словам председателя Союза журналистов Запорожской области Анны Москалец, изначально идея создания такого памятника появилась у нее после того, как в зоне СВО погибли её коллеги — военкоры, но после счастливого и удивительного спасения Евгения Поддубного профессиональному сообществу стало важно запечатлеть творческий подвиг всех журналистов, которые освещали и освещают события специальной военной операции. Задача стояла амбициозной — запечатлеть портрет современного сотрудника СМИ, чья специализация — правда, добытая в горячих точках.

Окончательно мы решили, что памятник будет не только погибшим военкорам. На сегодняшний день у нас много коллег остаются на позициях и выполняют свой профессиональный долг. Это будет памятник всем журналистам, которые сражаются на информационном фронте. Анна Москалец

По словам собеседницы Life.ru, скульптор очень точно ухватил идею будущего памятника. В центре композиции — журналист в облегченном бронежилете, за плечом у которого — ангел-хранитель.

«Я изобразил у корреспондента даже без каски, что символизирует его незащищенность. Вот он, такой молодой человек с развивающимися волосами, стоит в руке и держит камеру, которая сейчас является не меньшим оружием, чем гранатомет, или пулемет, или дрон. На правом плече у него сидит ангел и записывает в Книгу жизни все дела, поступки, мысли, помогает ему сделать выбор в пользу правды», — рассказал скульптор Василий Селиванов.