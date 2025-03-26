СК возбудил уголовное дело о теракте после гибели военкора Анны Прокофьевой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели журналистки Анны Прокофьевой в Белгородской области при атаке ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.205 и ст. 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)», — говорится в сообщении.

СК установить все обстоятельства произошедшего и украинских военных, причастных к гибели россиянки.