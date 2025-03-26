«Журналист тоже солдат»: Хинштейн выразил соболезнования семье погибшей журналистки Прокофьевой
Хинштейн выразил соболезнования семье военкора Прокофьевой
Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева
Врио губернатора Курской области Алексндр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким журналистки «Первого канала» Анны Прокофьевой, погибшей в белгородском приграничье. Слова поддержки он написал в телеграм-канале.
«Сегодня журналист — это тоже солдат. Он постоянно находится на переднем крае, чтобы рассказывать людям и миру правду. К сожалению, не обходится без потерь. Выражаю искренне соболезнования родным и близким погибшей, желаю здоровья и выздоровления раненому», — говорится в сообщении.
Чиновник уверен, что происки противника не смогут остановить журналистов в раскрытии правды по всему миру.
Несколько дней назад в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В Белгородской области 26 марта 2025 года произошла трагедия: в районе села Демидовка погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.