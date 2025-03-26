«Журналист тоже солдат»: Хинштейн выразил соболезнования семье погибшей журналистки Прокофьевой

Врио губернатора Курской области Алексндр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким журналистки «Первого канала» Анны Прокофьевой, погибшей в белгородском приграничье. Слова поддержки он написал в телеграм-канале.

«Сегодня журналист — это тоже солдат. Он постоянно находится на переднем крае, чтобы рассказывать людям и миру правду. К сожалению, не обходится без потерь. Выражаю искренне соболезнования родным и близким погибшей, желаю здоровья и выздоровления раненому», — говорится в сообщении.