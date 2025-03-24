Корреспондент ТАСС получил ранения при атаке ВСУ в Курской области
Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, работавший в Суджанском районе Курской области, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени после удара по одному из приграничных сёл. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По словам чиновника, журналист обратился в областную больницу, угроз его жизни нет.
«Уверен, что на эту атаку должна последовать соответствующая реакция всего мирового сообщества — это прямое очередное нарушение международного гуманитарного права», — написал Хинштейн в телеграм-канале, призвав журналистов, работающих на линии огня, соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов. Это произошло 21 ноября 2024 года, когда спортсмен выполнял боевую задачу в Курской области.
Telegram / Александр Хинштейн