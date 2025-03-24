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Регион
24 марта, 19:23

Корреспондент ТАСС получил ранения при атаке ВСУ в Курской области

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов, работавший в Суджанском районе Курской области, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени после удара по одному из приграничных сёл. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, журналист обратился в областную больницу, угроз его жизни нет.

«Уверен, что на эту атаку должна последовать соответствующая реакция всего мирового сообщества — это прямое очередное нарушение международного гуманитарного права», — написал Хинштейн в телеграм-канале, призвав журналистов, работающих на линии огня, соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности.

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО
Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб бывший хоккеист из Чувашии Евгений Константинов. Это произошло 21 ноября 2024 года, когда спортсмен выполнял боевую задачу в Курской области.

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Telegram / Александр Хинштейн

Артур Лапсаков
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