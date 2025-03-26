Блогер заявил о гибели военкора Первого канала Прокофьевой в Белгородской области
Блогер Романов заявил о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой
Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева
В Белгородской области 26 марта 2025 года произошла трагедия: в районе села Демидовка погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщил её коллега Владимир Романов, отметив, что журналистка выполняла редакционное задание в зоне боевых действий. Её смерть стала тяжелой утратой для коллег и зрителей, знавших её как профессионала, освещавшего события на передовой.
Инцидент произошёл в районе Демидовки, где сейчас идут ожесточённые бои между российскими войсками и ВСУ. Прокофьева регулярно работала под обстрелами, передавая важные репортажи о конфликте. Её последняя командировка была связана с освещением боёв в этом опасном районе.
Обстоятельства её гибели пока не ясны. Официальные комментарии от Первого канала и властей региона отсутствуют. Предположительно, журналистка могла стать жертвой обстрела или атаки беспилотника.
Несколько дней назад в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В МИД РФ назвали атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева. А в Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на представителей СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, целенаправленные удары ВСУ по журналистам — это настоящее убийство.