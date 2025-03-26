Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 07:27

Блогер заявил о гибели военкора Первого канала Прокофьевой в Белгородской области

Блогер Романов заявил о гибели военкора Первого канала Анны Прокофьевой

Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева

Военный корреспондент Первого Канала Анна Прокофьева. Обложка © Анна Прокофьева

В Белгородской области 26 марта 2025 года произошла трагедия: в районе села Демидовка погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщил её коллега Владимир Романов, отметив, что журналистка выполняла редакционное задание в зоне боевых действий. Её смерть стала тяжелой утратой для коллег и зрителей, знавших её как профессионала, освещавшего события на передовой.

Инцидент произошёл в районе Демидовки, где сейчас идут ожесточённые бои между российскими войсками и ВСУ. Прокофьева регулярно работала под обстрелами, передавая важные репортажи о конфликте. Её последняя командировка была связана с освещением боёв в этом опасном районе.

Обстоятельства её гибели пока не ясны. Официальные комментарии от Первого канала и властей региона отсутствуют. Предположительно, журналистка могла стать жертвой обстрела или атаки беспилотника.

«Специально хотели убить»: В Кремле отреагировали на гибель российских журналистов в ЛНР
«Специально хотели убить»: В Кремле отреагировали на гибель российских журналистов в ЛНР

Несколько дней назад в зоне СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В МИД РФ назвали атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева. А в Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на представителей СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, целенаправленные удары ВСУ по журналистам — это настоящее убийство.

Оксана Попова
  • Новости
  • Журналисты
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar