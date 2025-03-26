Блогер заявил о гибели военкора Первого канала Прокофьевой в Белгородской области

В Белгородской области 26 марта 2025 года произошла трагедия: в районе села Демидовка погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Об этом сообщил её коллега Владимир Романов, отметив, что журналистка выполняла редакционное задание в зоне боевых действий. Её смерть стала тяжелой утратой для коллег и зрителей, знавших её как профессионала, освещавшего события на передовой.

Инцидент произошёл в районе Демидовки, где сейчас идут ожесточённые бои между российскими войсками и ВСУ. Прокофьева регулярно работала под обстрелами, передавая важные репортажи о конфликте. Её последняя командировка была связана с освещением боёв в этом опасном районе.