Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на гибель российских журналистов в ЛНР. По его словам, целенаправленные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по корреспондентам РФ — это настоящее убийство, и такие злодеяния лишь подтверждают правильность спецоперации.

«Огонь вёлся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима, и это лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции», — сказал представитель Кремля на брифинге.