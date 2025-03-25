«Специально хотели убить»: В Кремле отреагировали на гибель российских журналистов в ЛНР
Песков: Убийство российских журналистов лишь подтверждает правильность СВО
Андрей Панов и Александр Сиркели. Обложка © Telegram / Zvezdanews
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на гибель российских журналистов в ЛНР. По его словам, целенаправленные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по корреспондентам РФ — это настоящее убийство, и такие злодеяния лишь подтверждают правильность спецоперации.
«Огонь вёлся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима, и это лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков также отметил, что убитых российских журналистов всегда будут помнить. В заключение он добавил, что они отдали свои жизни за Родину.
Ранее в Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на журналистов РФ. Москва считает недостаточной реакцию на данную трагедию. Напомним, что накануне в зоне проведения СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Ещё два корреспондента получили ранения: журналист ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин. В МИД России назвали атаки на безоружных журналистов проявлением террористической сущности Киева.