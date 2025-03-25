В Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на российских журналистов

Москва неоднократно указывала мировому сообществу на удары Киева по российским журналистам, однако в ответ слышала лишь непростительное молчание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель трёх российских журналистов при ударе ВСУ в ЛНР.

«Российская сторона делает это постоянно — мы постоянно обращаем вниманием мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта», — сказал Песков на брифинге.