В Кремле назвали непростительным молчание мирового сообщества об атаках на российских журналистов
Песков: Молчание мирового сообщества об атаках ВСУ на журналистов непростительно
Андрей Панов, Александр Сиркели, Александр Федорчак. Обложка © Telegram / Zvezdanews / VK / Александр Федорчак
Москва неоднократно указывала мировому сообществу на удары Киева по российским журналистам, однако в ответ слышала лишь непростительное молчание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя гибель трёх российских журналистов при ударе ВСУ в ЛНР.
«Российская сторона делает это постоянно — мы постоянно обращаем вниманием мирового сообщества на акты нападения, устрашения и попытки убийств журналистов в зоне конфликта», — сказал Песков на брифинге.
Представитель Кремля отметил, что Москва считает недостаточной реакцию мирового сообщества. Более того, многие просто молчат, что является непростительным, указал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, накануне в зоне проведения СВО погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съёмочной группы «Звезды» Александр Сиркели. Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов и журналист «Звезды» Никита Гольдин получили ранения. В МИД РФ назвали атаки на журналистов проявлением террористической сущности Киева.