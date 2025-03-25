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Регион
24 марта, 21:37

Журналист «Звезды» Гольдин получил тяжёлые ранения при атаке ВСУ на ЛНР

Журналист «Звезды» Никита Гольдин. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Журналист «Звезды» Никита Гольдин. Обложка © Telegram / Zvezdanews

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжёлые раны в результате атаки ВСУ на ЛНР. Согласно сообщению в телеграм-канале СМИ, он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.

«Украинские боевики нанесли прицельный удар по гражданской машине двумя ракетами HIMARS», указано в сообщении.

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Трагедия случилась в результате обстрела посёлка Михайловка в Луганской Народной Республике. Во время удара погибли оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала Александр Сиркели. Вместе с ними погиб военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. По факту гибели журналистов и мирных жителей СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Лия Мурадьян
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