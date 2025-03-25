Журналист «Звезды» Гольдин получил тяжёлые ранения при атаке ВСУ на ЛНР

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжёлые раны в результате атаки ВСУ на ЛНР. Согласно сообщению в телеграм-канале СМИ, он был вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.