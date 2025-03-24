СК возбудил дело об убийстве после гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных граждан в результате обстрела посёлка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В этом обстреле погибли журналист из МИЦ «Известия», два сотрудника съёмочной группы телеканала «Звезда», а также другие граждане. Среди пострадавших есть несовершеннолетний», — добавила Петренко.

Дело возбуждено по статьям 105, 144 и 167 УК — убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.