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Регион
24 марта, 20:07

СК возбудил дело об убийстве после гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

Погибшие журналисты Андрей Панов, Александр Сиркели и Александр Федорчак. Обложка © Telegram / Zvezdanews / VK / Александр Федорчак

Погибшие журналисты Андрей Панов, Александр Сиркели и Александр Федорчак. Обложка © Telegram / Zvezdanews / VK / Александр Федорчак

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных граждан в результате обстрела посёлка Михайловка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В этом обстреле погибли журналист из МИЦ «Известия», два сотрудника съёмочной группы телеканала «Звезда», а также другие граждане. Среди пострадавших есть несовершеннолетний», — добавила Петренко.

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Дело возбуждено по статьям 105, 144 и 167 УК — убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ранее заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак осудил убийство военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. Вместе с ним погибли оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели. Хак подчеркнул, что ООН осуждает насилие в отношении журналистов и призывает к тщательному расследованию этой ситуации.

Лия Мурадьян
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