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Регион
24 марта, 21:03

Пасечник уточнил обстоятельства гибели журналистов и мирных граждан в ЛНР

Пасечник уточнил, что при ударе ВСУ по ЛНР погибли шесть человек

Журналисты изданий «Известия» и телеканала «Звезда», а также трое мирных жителей погибли в Луганской Народной Республике в результате удара ВСУ по Кременскому муниципальному округу. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Среди пострадавших — 14-летний подросток, которого с осколочными ранениями доставили в медучреждение. Ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил Пасечник.

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Глава ЛНР выразил искренние соболезнования родным и близким всех погибших в результате обстрела.

Напомним, 24 марта военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли при выполнении профессионального долга в зоне СВО после удара ракетами HIMARS по гражданскому автомобилю в ЛНР. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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Артур Лапсаков
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